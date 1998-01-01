Глава Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с наступлением Нового года по лунному календарю. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Всего лидер КНДР направил порядка 20 поздравительных телеграмм по случаю праздника. Примечательно, что в приведенном агентством списке адресатов Россия стоит на первом месте. Также послания получили руководители Монголии, Индонезии, Сирии, Белоруссии и ряда других стран. Кроме того, Ким Чен Ын поздравил и Генерального секретаря ООН. Содержание праздничных посланий в ЦТАК не сообщили.

Новый год в восточных странах отдельно отмечают и по лунному календарю, поэтому гороскоп, которым определяется символ каждого года, называется восточным. Официально год Свиньи придет на смену году Собаки только во вторник, 5 февраля. Ранее Пятый канал публиковал астрологический прогноз для всех знаков восточного гороскопа на 2019 год.