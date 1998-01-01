Негосударственные пенсии могут продолжить выплачивать по старым основаниям

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Заключившие договор с НПФ до 2018 года, обеспечат себе старость по старым правилам. Вопрос в отношении новых договоров еще рассматривается.

Фото: Известия/ Александр Казаков

Граждане, попавшие под повышение пенсионного возраста, смогут получать выплаты из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по старым правилам, то есть с 55 лет — женщины, с 60 — мужчины. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на письмо Минтруда.

Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) позволяет населению самостоятельно копить на будущую пенсию, делая определенные отчисления на счет. Те, кто заключил договор НПО в течение 2018 года, будут получать выплаты по старым правилам. Что касается договоров, заключенных после этого периода, то вопрос в их отношении пока только рассматривается.

Директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев прокомментировал ситуацию с НПО. Он отметил, что теоретически при заключении договора клиент может прописать любой возраст назначения выплат, тем не менее в большинстве случаев речь идет об официальном выходе на пенсию (на данный момент 60-65 лет). Самиев подчеркнул, что если для новых договоров НПО сохранятся старые условия, то интерес к такой услуге у российских граждан, вероятно, вырастет.

Как сообщает издание, на данный момент в Минтруде изучается вопрос о назначении негосударственных выплат по старым основаниям для договоров, заключенных в 2019 году. В Банке России, в свою очередь, отметили, что по новым пенсионным договорам возраст назначения выплат будет постепенно расти. Инициативу сохранить старые сроки для негосударственных выплат в ЦБ никак не прокомментировали.

Ранее Пятый канал рассказал об изменениях, которые ждут россиян с 1 февраля. С этого времени социальные выплаты возрастут на 4%, увеличится пособие по беременности и при рождении ребенка, а выплаты военным и пенсионерам будут производиться на карты «Мир».

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