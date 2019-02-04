Скончался олимпийский чемпион в прыжках на лыжах с трамплина Матти Нюкянен

Четырехкратный олимпийский чемпион в прыжках на лыжах с трамплина Матти Нюкянен ушел из жизни. Об этом сообщают РИА Новости с ссылкой на финское издание Iltalehti. На момент смерти спортсмену было 55 лет. Причины его кончины на данный момент неизвестны.

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России принесла свои соболезнования по поводу смерти именитого спортсмена в Twitter.

Матти Нюкянен — самый титулованный прыгун на лыжах с трамплина в Финляндии. На его счету четыре медали, завоеванные на олимпийских соревнованиях, две награды с «Турне четырех трамплинов» и четыре победы на чемпионатах мира.

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