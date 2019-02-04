Скончался олимпийский чемпион в прыжках на лыжах с трамплина Матти Нюкянен

, 12:26 284

Спортсмен ушел из жизни в возрасте 55 лет. Причины смерти неизвестны.

Фото: Edubilla.com

Четырехкратный олимпийский чемпион в прыжках на лыжах с трамплина Матти Нюкянен ушел из жизни. Об этом сообщают РИА Новости с ссылкой на финское издание Iltalehti. На момент смерти спортсмену было 55 лет. Причины его кончины на данный момент неизвестны.

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России принесла свои соболезнования по поводу смерти именитого спортсмена в Twitter.

Матти Нюкянен — самый титулованный прыгун на лыжах с трамплина в Финляндии. На его счету четыре медали, завоеванные на олимпийских соревнованиях, две награды с «Турне четырех трамплинов» и четыре победы на чемпионатах мира.

Ранее Пятый канал сообщал, что чемпион мира по «классическим шахматам» 2000-2006 Владимир Крамник завершил свою спортивную карьеру. 

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

13:07
В Петербурге грузовик с поднятым кузовом врезался в мост — видео
12:47
Никаких уступок и заигрываний — РФ о неравноценных предложениях по ДРМСД
12:26
Скончался олимпийский чемпион в прыжках на лыжах с трамплина Матти Нюкянен
12:10
Защита Арашукова-старшего обжаловала его арест
12:02
Увеличилось число жертв пожара в доме на Никитском бульваре
11:59
«Русские люди все решают» — пассажиры «Аллегро» о своем спасении из снегов
11:49
Виктор Мараховский о попытке США вернуть производство в свою страну
11:45
У них все хорошо: Жительница дома на Никитском бульваре о знаменитых соседях
11:38
64-летний «Мистер Бин» заявил о временной приостановке карьеры
11:25
По факту пожара в «доме знаменитостей» в Москве заведено уголовное дело
11:13
IPhone XR подешевел в России
11:00
Трамп не исключает интервенции в Венесуэлу, Мадуро готов защищаться
10:52
Петербургские транспортники отказались от иска «Метрострою»
10:33
Погибшие при пожаре на Никитском бульваре были из разных квартир
10:22
«Все вспомнили, что выросли на Децле» — Глюкоза уличила шоу-бизнес в лицемерии
10:07
Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с восточным Новым годом — видео
9:49
Сервис «Яндекс. Такси» стал наказывать водителей-нарушителей
9:38
Aurus объявил дату предзаказа двух новых авто для России
9:27
Marvel показал тизеры новых «Мстителей» и «Капитана Марвел»
9:15
Жители Норильска любуются полярным сиянием: небо окрасилось в зеленый цвет

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Вся правда… о мясе птицы

3 февраля в 11 утра, сразу после программы «Светская хроника» на Пятом канале премьера новой серии продуктового расследования «Вся правда о… мясе птицы».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет боевик нового поколения — остросюжетный приключенческий сериал «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Реклама