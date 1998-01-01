Чемпион мира по «классическим шахматам» Владимир Крамник завершил карьеру

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Российский шахматист публично заявил об этом на турнире в голландском Вейк-ан-Зее.

Фото: Вконтакте @Владимир Крамник

Чемпион мира по «классическим шахматам» 2000-2006 Владимир Крамник завершил свою спортивную карьеру. Об этом россиянин публично заявил на турнире в голландском Вейк-ан-Зее, в воскресенье. 27 января.

— Я принял решение закончить свою профессиональную шахматную карьеру пару месяцев назад, и теперь, сыграв свой последний турнир, я хотел бы объявить об этом публично, — приводит слова шахматиста ТАСС со ссылкой на официальный сайт супертурнира.

Владимир Крамник — российский шахматист, заслуженный мастер спорта России, обладатель Кубка мира (2013), чемпион мира по «классическим шахматам» 2000-2006, 14-й чемпион мира по шахматам 2006-2007. В составе сборной России спортсмен три раза выиграл Всемирную шахматную олимпиаду, стал победителем командного Чемпионата Европы и мира.

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