«Никого не уводила»: Волочкова ответила на обвинения Собчак в предательстве

Известная российская балерина Анастасия Волочкова и ведущая Ксения Собчак устроили очередной скандал. В эфире программы «Эксклюзив» теледива дала интервью, где публично унизила звезду балета. Ведущая рассказала, что некогда состояла в дружеских отношениях с Волочковой, однако не смогла своей подруге простить предательства. Та якобы увела увела молодого человека из-под самого носа Собчак.

Как и следовало ожидать, балерина не стерпела критики в свой адрес, и прокомментировала слова старой знакомой. В беседе с корреспондентом КП.RU она рассказала, как завязались их отношения. По словам Волочковой, именно она проложила своей давней приятельнице путь в шоу-бизнес. По настоянию матери Ксении звезда брала ведущую на все светские мероприятия. Девушка не упустила возможности и прославилась за счет своей известной подруги. На одном из модных показов Собчак закатила скандал: она подошла к балерине и вылила на нее стакан красного вина. Безусловно, журналисты не оставили это незамеченным. С тех пор ведущая старается поддерживать свою скандальную популярность и разжигает огонь на пустом месте.

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Таким выходкам Собчак блондинка быстро нашла объяснение. Она рассказала, что скандальная теледива некогда мечтала стать балериной, однако добиться заветных высот удалось только Анастасии. С тех пор она не может справиться со своей завистью.

В беседе с журналистами КП.RU балерина также прокомментировала заявление Собчак о предательстве. Волочкова призналась, что никогда не уводила чужих парней. А встреча с ее бывшим возлюбленным была лишь уловкой, чтобы вывести светскую львицу из запоя.

— Рассказываю еще раз, чтобы было понятно, что я никого у Ксюши не уводила <…> Ксюша уже жила с Умаром Джабраиловым, который плохо на нее влиял, подсадил на алкоголь. Помню телепрограммы того времени, где пьяную Собчак вытаскивали за руки и за ноги из отелей. Людмила Борисовна и Слава Лейбман переживали за здоровье и репутацию этой девочки. И Людмила Борисовна попросила меня: «Настя, поезжайте со Славой в Москву и в отеле „Марриотт“ на глазах у всех выпейте вина. Может, у Ксюши это вызовет ревность. Думаю, ей донесут о вашем ужине». Я так и сделала, — цитирует звезду балета издание.

Анастасия призналась, что никогда не считала скандальную российскую телеведущую своей настоящей подругой, потому что понимала: ей точно нельзя доверять.

Ранее Пятый канал сообщал, что в прямом эфире шоу «Звезды сошлись» Анастасия Волочкова вступила в перепалку с известной российской актрисой Юлией Рутберг.