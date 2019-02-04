Полиция задержала российскую пару, «жонглировавшую» младенцем в Малайзии

Малазийская полиция задержала российскую пару, которая «жонглировала» младенцем во время своего «выступления» на одной из улиц Куала-Лумпура, сообщает агентство FMT News.
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На кадрах, записанных жителями малазийской столицы, видно, как мужчина более минуты вращает маленького ребенка вокруг себя, а затем начинает его подкидывать, совершенно не обращая внимания на то, что младенец плачет.
По информации агентства, задержанные туристы въехали в страну 1 февраля через Таиланд.
Ранее Пятый канал сообщал, как россияне не могли покинуть Перу из-за ошибки местных таможенников.