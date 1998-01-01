Вице-президент Венесуэлы: Мы хотим ограничить криминальное влияние доллара

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Делси Родригес рассказала о беспрецедентном психологическом давлении на страну с целью лишить народ Боливарианской республики природных ресурсов.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Виталий Белоусов

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес рассказала журналистам о планах правительства провести экономические преобразования в стране, запланированные, в частности, на основе рекомендаций из России, а также ограничить криминальное влияние доллара.

— Для нас очень важно провести налоговую реформу, как это было посоветовано нашими друзьями из Российской Федерации, и я хочу отметить, что мы нашли очень много хорошего в том, как производились экономические реформы в России в свое время, и как мы намечаем проводить их в Венесуэле, — рассказала Родригес.

Политик добавила, что с этой целью Каракас прибегает к поддержке стран, которых считает друзьями, поэтому отношения с Москвой будут развиваться и углубляться.

— Мы также хотим ограничить криминальное влияние доллара, который управляется из Кукуты (город на северо-востоке Колумбии на границе с Венесуэлой — прим.ред.) при поддержке Вашингтона, который ставит своей целью повышение инфляции в Венесуэле, и который старается вызвать финансовые затруднения в жизни страны, — подчеркнула она.

Родригес отметила, что за последнее время уровень угроз, которые идут извне на Венесуэлу, постоянно повышается. Эти призывы отражают внешнюю политику США, «которая уже давным-давно известна, и направлена на разрушение тех стран и народов, которые каким-то образом не укладываются в их имперскую линию».

— Желание Дональда Трампа — завладеть богатыми ресурсами Венесуэлы, которая обладает залежами не только нефти, но и газа, других полезных ископаемых, — уверена вице-президент Боливарианской республики.

Ранее Пятый канал сообщал, что в интервью CBC американский президент Дональд Трамп предположил, что солдаты США могут появиться в Венесуэле.

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