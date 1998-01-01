Трамп не исключает интервенции в Венесуэлу, Мадуро готов защищаться

Американские войска могут появиться в Венесуэле — об этом в интервью телеканалу CBC заявил Дональд Трамп. О причинах возможного вторжения президент говорить не захотел, но отметил, что не исключает такой вариант развития событий.

Ответ из Каракаса поступил незамедлительно: там заявили, что Венесуэла готова защищать свою территориальную целостность и принципы. Тем временем ситуация в стране остается напряженной — президент Николас Мадуро, накануне обратился к лидеру оппозиции, Хуану Гуайдо с призывом не вредить стране и отказаться от своей стратегии. Кроме этого Мадуро заверил, что выступает за диалог с оппозицией. Комментируя требования ряда стран ЕС о проведении выборов, президент отметил, что они пройдут, как и положено, в 2024 году.

Ранее Пятый канал рассказывал о генерале Родригесе, который перешел на сторону Гуайдо, изменив присяге. Командование ВВС Венесуэлы заклеймило его предателем и пояснило, что войск в подчинении мятежного генерала нет.