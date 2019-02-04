Жозе Моуринью упал после символического вбрасывания шайбы

Знаменитый португальский футбольный тренер Жозе Моуринью попал впросак перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и петербургским СКА в подмосковной Балашихе. Дело в том, что португальца пригласили на спортивное состязание специально, чтобы он сделал символическое стартовое вбрасывание шайбы на лед. Об этом сообщает сайт 78.ru.

Для этого посреди хоккейной коробки была постелена красная дорожка. Стоя на ней, Моуринью совершил то, для чего его пригласили, и спустя несколько секунд развернулся, чтобы вернуться на зрительскую трибуну, но тут неожиданно ткань под его ботинками заскользила по льду, и он упал. При этом хоккеисты, которым он только что вбросил шайбу, тут же помогли ему подняться на ноги, а Моуринью обнял их в ответ.

Приглашение этого футбольного тренера на хоккейный матч в далекую Россию не выглядит таким уж странным, если учесть, что с середины декабря прошлого года Моуринью сидит без работы — за абсолютно провальную часть сезона руководство легендарного британского клуба «Манчестер Юнайтед» уволило его с поста тренера, который он занимал с конца мая 2016 года.