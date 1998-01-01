«Все относительно»: Песков оценил итоги опроса о желании молодежи эмигрировать

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Согласно исследованию «Левада-Центра», более 40% молодых россиян хотели бы уехать жить за границу.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о результатах соцопроса «Левада-Центра», по которым более 40% молодых россиян хотят уехать жить за границу. Представитель Кремля уверен, что все ответы должны рассматриваться в контексте и остальных задаваемых вопросов.

— Когда вы смотрите социологические опросы, нужно смотреть вопросы, которые задаются. Кроме того, эти показатели нельзя рассматривать, приводить и комментировать в отрыве от всего набора вопросов, которые были по этой теме. Там, если посмотрите, подавляющее большинство граждан заявили о неготовности и нежелании вообще переезжать куда-либо из России. Поэтому это все относительно, — приводит RT слова Пескова.

Согласно опросу, выехать за границу на постоянное место жительства хотят 41% россиян в возрасте от 18 до 24 лет. В целом численность россиян, готовых эмигрировать, составляет 17% от общего числа опрошенных.

По словам Пескова, данный опрос носит «достаточно абстрактный» характер.

Ранее Пятый канал рассказывал о самой популярной профессии среди российской молодежи.

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