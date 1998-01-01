Репортаж: Рогозин доложил Путину о мерах по улучшению ситуации в космической отрасли

, 0:29 Репортаж 25

Глава Роскосмоса в ходе совещания у Владимира Путина сообщил президенту о мерах, которые госкорпорация намерена принимать для исправления ситуации в космической отрасли.

Фото, видео: ТАСС/Михаил Климентьев, Пятый канал

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, 4 февраля, докладывал Владимиру Путину о том, как продвигается работа по Сармату — нашей новейшей баллистической ракете — той самой, которая очень интересует Запад. Ее испытания на космодроме Плесецк планируют провести уже в этом году.

Тема важная, особенно после выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия не стремится к гонке вооружений, но на угрозы отреагирует.

Подробности этой встречи смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в «Роскосмосе» предлагают создать систему спутников дистанционного зондирования Земли, которая позволит следить за любыми изменениями процессов на поверхности планеты и даже под ней — например, в шахтах.

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