Репортаж: Рогозин доложил Путину о мерах по улучшению ситуации в космической отрасли

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, 4 февраля, докладывал Владимиру Путину о том, как продвигается работа по Сармату — нашей новейшей баллистической ракете — той самой, которая очень интересует Запад. Ее испытания на космодроме Плесецк планируют провести уже в этом году.

Тема важная, особенно после выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия не стремится к гонке вооружений, но на угрозы отреагирует.

Подробности этой встречи смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в «Роскосмосе» предлагают создать систему спутников дистанционного зондирования Земли, которая позволит следить за любыми изменениями процессов на поверхности планеты и даже под ней — например, в шахтах.