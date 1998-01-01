Беглов раскритиковал городские службы за некачественную уборку снега в Петербурге

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку главу одного из районов Северной столицы прямо на совещании в Смольном. 3 февраля градоначальник лично инспектировал Фрунзенский район, сфотографировал непроходимые тротуары и сугробы у магазинов. Снимки показал подчиненным и поставил их перед выбором.

— Обращаюсь ко всем главам района. Кто готов работать в экстремальных ситуациях, кто готов давать результат в экстремальных ситуациях, пожалуйста, рядом со мной. Кто не готов — лучше честно скажите, я найду вам другую работу. Если не мы это сделаем, то кто сделает, кто-то прилетит с Луны что ли? Только мы, — сказал глава Петербурга Александр Беглов.

Беглов рекомендовал чиновникам работать с утра до вечера, без выходных — пока не будет должного результата.

Ранее Пятый канал рассказывал, что петербургским чиновникам раздали «лопаты Беглова» для борьбы со снегом на городских улицах.