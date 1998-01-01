Беглов раскритиковал городские службы за некачественную уборку снега в Петербурге

, 2:41 Видео 12

В городе на Неве за плохую уборку улиц от снега поплатился должностью глава одного из районов.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский, Пятый канал

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку главу одного из районов Северной столицы прямо на совещании в Смольном. 3 февраля градоначальник лично инспектировал Фрунзенский район, сфотографировал непроходимые тротуары и сугробы у магазинов. Снимки показал подчиненным и поставил их перед выбором.

— Обращаюсь ко всем главам района. Кто готов работать в экстремальных ситуациях, кто готов давать результат в экстремальных ситуациях, пожалуйста, рядом со мной. Кто не готов — лучше честно скажите, я найду вам другую работу. Если не мы это сделаем, то кто сделает, кто-то прилетит с Луны что ли? Только мы, — сказал глава Петербурга Александр Беглов.

Беглов рекомендовал чиновникам работать с утра до вечера, без выходных — пока не будет должного результата.

Ранее Пятый канал рассказывал, что петербургским чиновникам раздали «лопаты Беглова» для борьбы со снегом на городских улицах.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

2:41
Беглов раскритиковал городские службы за некачественную уборку снега в Петербурге
2:26
Порошенко заявил, что не допустит российских наблюдателей на выборы президента Незалежной
2:01
Баронесса фон Дрейер, получившая гражданство РФ в 100 лет, скончалась во Франции
1:47
«Обращаться как с бомбой» — Минобороны разработало пособие для борьбы со взятками
1:33
«Исправно замыкало» — бывший жилец дома на Никитском рассказал о проблемах с пожарной сигнализацией
1:14
Страны ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы
0:47
Михалков назвал участниц Comedy Woman «овцами» за «шутку» о генерале Карбышеве
0:29
Репортаж: Рогозин доложил Путину о мерах по улучшению ситуации в космической отрасли
0:14
Комплекс «Искандер-М» получит новые ракеты
23:52
Что стало причиной пожара и кто виноват в трагедии на Никитском бульваре
23:36
Младшая сестра Ким Кардашьян полностью разделась для съемки в Vogue — фото
23:26
Граффити с изображением Децла появилось в Сочи — фото
23:10
Среди пострадавших при пожаре на Никитском бульваре есть беременная женщина
22:56
«Все относительно»: Песков оценил итоги опроса о желании молодежи эмигрировать
22:47
Школьник из Оренбургской области получил письмо от Елизаветы II
22:26
В центре Москвы в одном из коллекторов произошел хлопок
22:14
Эксклюзивные кадры: Стала известна причина большого числа жертв при пожаре в «доме знаменитостей»
21:51
СК РФ опубликовал видео с места пожара в доме на Никитском бульваре
21:39
Реальный гангста: Рэпер 21 Savage арестован в США
21:29
«Никого не уводила»: Волочкова ответила на обвинения Собчак в предательстве

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

4 фев

Беглов отправил в отставку главу Фрунзенского района после внезапной проверки

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал раскрывает главные «Загадки подсознания»

10 февраля в 13:05 вас неумолимо потянет включить телевизор. Сделайте это. Сядьте поудобнее, расслабьтесь… Ваши ноги и руки отдыхают… Все ваше внимание сосредоточено на Пятом канале. Вас ничто не может отвлечь от просмотра нового проекта канала «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет боевик нового поколения — остросюжетный приключенческий сериал «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Реклама