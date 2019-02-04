Анфиса Чехова откровенно рассказала о постельных сценах в кино — видео

, 7:21 Видео 21

Российская телеведущая опубликовала видео со съемок эротического клипа.

Фото, видео: instagram @achekhova

Популярная шоувумен Анфиса Чехова рассказала подписчикам об откровенных сценах, в которых принимала участие в своей кинокарьере. Звезда разоткровенничалась во время съемок эротического видео для своего стихотворения.

По словам Чеховой, ей довелось участвовать всего в двух постельных сценах.

— Одна с Иваном Охлобыстином, в ту пору он еще даже был батюшкой, и наша постельная сцены была щекотательная (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.), — отметила Анфиса.

Второй случай «интима» ради искусства случился у телезвезды с актером Виктором Логиновым.

— И ржали невероятно во время этого, то ли от неловкости, то ли просто «постельные сцены» дико смешные, если не по настоящему (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.), — поделилась Чехова.

Откровения о секс-сценах Чехова приурочила к работе с фитнес-моделью Лукасом, о которой рассказала в Instagram stories.

 
 
 
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Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

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