Эксперты составили рейтинг самых угоняемых машин в России

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Согласно официальной статистике в 2018 году своих автомобилей лишились около 27 тысяч человек.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Продукция «АвтоВАЗа» возглавила рейтинг самых угоняемых машин в России за прошедший год. Владельцы отечественных автомобилей подали в полицию более 5,6 тысяч заявлений об угоне. На втором месте оказался японский автобренд Toyota — около 2,7 тысяч пропавших машин. Третье место досталось концерну Hyundai из Южной Кореи. На российских дорогах находятся почти 1,9 тысяч угнанных машин этой марки.

По информации URA.RU, самой популярной моделью среди угонщиков остается Hyundai Solaris (1249 авто в розыске), следом идет Kia Rio (969 заявлений об угоне), а LADA 2107 (730 пропавших машин). Специалисты указывают, что многие автомобили воруют не столько для продажи на «черном рынке», сколько ради востребованных запчастей.

Ранее Пятый канал сообщал, что машины каршеринга вскоре могут оснастить скрытыми камерами.

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