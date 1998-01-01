Центробанк РФ запустил робота, ищущего в интернете финансовые пирамиды

Центробанк запустил робота, который выявляет в интернете финансовые организации, которые работают нелегально, а также проекты, имеющие признаки финансовых пирамид.

Как рассказал РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях, система работает со второй половины 2018 года. Она разработана на основе технологии bigdata.

По словам Ляха, поисковая модель ведет себя как обычный человек, который ищет, куда вложить деньги, и мониторит все, что происходит в интернете. На такого пользователя реагируют компании, озабоченные поиском новых клиентов. Когда робот выявляет организацию, проявившую к нему интерес, регулятор анализирует, является ли она легальной.

Ранее Пятый канал сообщал, что Центробанк РФ усмотрел признаки финансовой пирамиды в деятельности финансово-инвестиционного холдинга «Кэшбери». Собранные в ходе проверки материалы регулятор передал в Генпрокуратуру.