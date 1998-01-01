В НАТО назвали возможности российского флота беспрецедентными

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Западные военные эксперты признали — Россия сохраняет за собой положение второй по мощи морской державы мира.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков

Эксперты Оборонного колледжа Североатлантического альянса (НАТО) провели анализ военно-морской политики РФ и состояние российского военно-морского флота (ВМФ). Западные военные эксперты полагают, что важная черта политики РФ — это «не чрезмерно амбициозные планы по оспариванию мировых океанов, а, напротив, постановка реалистичных задач для своих военно-морских сил».

В этом уверен автор доклада, опубликованного в январе 2019 года, британский военный аналитик Ричард Конноли. По его мнению, это позволяет РФ сохранить за собой звание второй по мощи морской державы, считает автор документа. Об этом сообщает RT.

Российские военные аналитики уверены, такое признание возможностей флота РФ — это позитивный сигнал.

 — Если в НАТО высоко оценивают наши возможности и угрозы в свой адрес, это показывает позитивный тренд в развитии российского ВМФ, — рассказал RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Вместе с тем, западные военные пытаются представить стратегию российского ВМФ как агрессивную и наступательную. В то время как основная цель российского флота — защита границ государства.

Оборонный колледж НАТО — военное образовательное и научное учреждение. Расположен в Риме. Колледж был основан американским генералом, героем Второй мировой войны Дуайтом Эйзенхауэром в 1951 году.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что западные эксперты признали превосходство российской «Арматы» над устаревшими танками НАТО.

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