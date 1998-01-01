Весьма солидные суммы фигурируют в отчете Контрольно-счетной палаты, которая проверила расходы министерства здравоохранения Сахалина. На строительство новых больниц, закупку транспорта и оборудования выделяли миллиарды рублей.

Ряд объектов так и не смогли достроить. Например, новое здание психиатрической больницы до сих пор не сдано, но уже стало одним из самых дорогих медучреждений в стране. Евгений Подтергера рассказал в видеосюжете о том, чего еще нет, но могло бы быть.

Ранее Пятый канал сообщал, что бывший топ-менеджер банка «Открытие» объявлен в розыск по делу о крупной растрате.