Видео: Веганская неделя моды в США

Сумки из соломы, платья из переработанной бумаги и ремни из бамбука, — и все это уже носят. В США открылась первая веганская неделя моды, ее участники выступают за производство одежды без ущерба для животных.

Настоящие адепты стиля отказываются не только от натурального меха и кожи, но также от шерсти и шелка. Что нас ждет в будущем и сможет ли индустрия перейти от привычных материалов на то, что пока кажется экзотикой, рассказывает Тамара Нерсесян.

Ранее Пятый канал рассказывал, какие продукты нужно есть в Великий пост.