Самолету, вылетевшему из Белграда в Москву, пришлось совершить вынужденную посадку в аэропорту Будапешта.

Как стало известно Пятому каналу, 3 февраля экипаж самолета А-320, совершавшего рейс AFL2097 Белград — Москва (Шереметьево), вскоре после набора высоты почувствовал запах гари и дыма в кабине пилотов, такие же запахи были обнаружены в передней части пассажирского салона. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Будапешта.

Самолет приземлился благополучно. Судно от полетов отстранено, проводится проверка технического состояния. Аэробус принадлежит авиакомпании «Аэрофлот».

Ранее Пятый канал сообщал, что замдиректора департамента производства полетов «Аэрофлота» Анатолий Якимчук обвиняется в даче взятки должностному лицу.