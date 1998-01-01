Смещение магнитного полюса Земли грозит планетарной катастрофой

Вся навигация на планете оказалась под угрозой. Американские ученые рассказали о беспрецедентной скорости смещения северного магнитного полюса Земли. По их данным, происходит это действительно очень быстро: на 55 километров в год. Для сравнения: в 2000-м движение отмечали лишь на 15 километров.

Обычно о подобных изменениях ученые сообщают примерно раз в пятилетку. Очередной доклад ожидали как раз в конце 2019 года, однако об этом проинформировали досрочно. Движение полюсов имеет принципиальное значение для своевременной корректировки средств навигации. В первую очередь, речь о безопасности движения самолетов и кораблей — гражданских и военных. Есть опасность и пострашнее.

— Понимаете, мы не знаем, как поведут себя внутренности Земли, которые и производят магнитное поле по теории Бауэрда, магма там кипящая. Есть теория, что была миллионы лет назад переполюсовка магнитного поля. Так вот, если пойдет переполюсовка и обнулится магнитное поле на какое-то время, вот тогда будет понятно, почему сгинули динозавры и почему можем сгинуть и мы, — рассказал заведующий лабораторией в петербургском филиале ИЗМИРАН.

За смещением южного полюса ученые тоже пристально следят, но это происходит не с такой пугающей скоростью.

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