Конец света предсказывают все — святые, Нострадамус, Ванга, древние народы Америки, иногда даже ученые. Дата и вариации грядущего апокалипсиса постоянно изменяются, но неизменно вызывают интерес.

Одна из самых популярных и раскрученных историй об апокалипсисе — конец света по календарю майя, который должен был случиться в декабре 2012-го. Как несложно догадаться, этого не произошло, но среди прочих предсказаний это можно считать самым раскрученным. Оказывается, древние народы Америки не успокоились и продолжают пророчить человечеству кончину.

Некоторые племена древних инков считали, что все явления Луны — предзнаменование чего-то ужасного, а «кровавая» Луна так и вовсе — знамение апокалипсиса. В связи с этим, многие ожидали кончины Земли 21 января: тогда совпало суперлуние — момент максимального сближения нашей планеты со спутником, — и «кровавая» Луна — окрашивание небесного тела в красный цвет. Согласно прогнозам древних инков, это значит, что Луну съел ягуар, который затем придет за землянами.

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В начале наступившего года планета ожидала страшного события — тайная планета Нибиру должна была уничтожить Землю сразу же после Нового года. Так, по крайней мере, предполагали уфологи. Хотя 1 января прошло без апокалипсиса, тема Нибиру все равно никуда не ушла — уфологи заметили восход «планеты икс» над Якутией, что должно было предзнаменовать извержения вулканов.

Опасности из космоса не ограничиваются одной лишь Нибиру. 1 февраля земляне ожидали очередной погибели от астероида 2002 NT7, который грозился врезаться в планету и уничтожить все живое. Впрочем, скоро дату перенесли на 2195 год.

Отдельный пласт предсказаний касается библейской тематики — библейский теоретик Дэвид Монтенье изучил предсказания пророков и подсчитал, что апокалипсис грядет в конце 2019 года, когда произойдет свадьба Иисуса с его Невестой — правоверными христианами.

Пастор Пол Бегли забил тревогу об окончании истории человечества, когда увидел змею на священной для иудеев стене Плача. Он связал это с одним из пяти знамений конца света, еще три: рождение рыбы в Мертвом море, появление на свет красного теленка и выпавший из стены Плача камень, — уже свершились ранее.

Наконец, не отстают пророки и предсказатели, слова которых постоянно расшифровывают с новыми смыслами. Так, Нострадамус предсказывал в 2019-м глобальную войну всего человечества, которая ослабит западные страны, Матрона Московская предрекала тотальный апокалипсис от неверия людей, а Ванга указывала на кончину Земли в 2023 году. Предсказаниям болгарской провидицы нашлись подтверждения — взрывы на военных складах Украины в прошлом году связали с приближением Нибиру, якобы предсказанном Вангой.

Так или иначе, планета продолжает жить, а предсказания продолжают появляться. Ранее Пятый канал рассказывал, как конспирологи связали пророчество Матроны Московской с астероидом 2002 NT7