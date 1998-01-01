Экология под контролем: Новую систему сбора мусора ввели в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону внедрили новую систему вывоза мусора. Теперь грузовики с бытовыми отходами под полным контролем. Их маршрут отслеживается компьютером и тут же передается на экран монитора. Кроме того, за качеством работ наблюдает диспетчер.

За работой коммунальщиков следят и в соцсетях. Если местные жители жалуются на плохой вывоз мусора, на место тут же отправляется дежурная спецтехника. Причем мусоровозы в городе закупили новые — отечественные. По сравнению с зарубежными аналогами у них больше грузоподъемность. Эксперты говорят, что такие меры положительно скажутся на экологии.

Ранее Пятый канал сообщал, что в России создается экологический оператор.