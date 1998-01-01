Как стукнет век: гавайские власти нашли способ спасти курильщиков

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Согласно новым требованиям, за курение в общественных местах будет выписываться штраф в размере 500 долларов.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

На Гавайях объявили войну сигаретам. Скоро приобрести табачные изделия смогут лишь те, кто перешагнул вековой юбилей. Повышать возраст продажи табака будут постепенно.

Так, через три года курить можно будет только начиная с 50, а в 2024-м пачку сигарет смогут себе позволить только те, кому за 100. Кстати, сейчас на островах проживает десять таких долгожителей.

Авторы инициативы уверены: закон положительно скажется на здоровье граждан. А местные жители шутят: теперь у гавайцев появится новый стимул дожить до преклонных лет. Кроме того, жесткие меры позволят увеличить бюджет. Документ предусматривает штраф за курение в общественных местах в размере 500 долларов.

Ранее Пятый канал рассказал, что в Госдуме предлагают совсем убрать алкоголь и сигареты из магазинов.

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