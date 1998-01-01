Технологию принуждения к посадке украинских дронов разработали в Крыму

Специалисты подразделений Противовоздушной обороны и Радиоэлектронной борьбы республики Крым разработали методику принуждения к посадке украинских дронов, массово направляющихся со стороны Незалежной, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики.
Летательные аппараты, кустарно изготовленные из иностранных комплектующих, по своим параметрам напоминают российские аналоги «Орлан-10».
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Военные специалисты выработали тактику взаимодействия сил ПВО и РЭБ, при помощи которой происходит сопровождение, постановка помех и расшифровка программы дронов.
Между тем, как сообщает телеканал РЕН, президент Украины Петр Порошенко призвал всех желающих принять участие в новой провокации в Крыму, которая готовится и с моря.
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Ранее Пятый канал сообщал, что в Минобороны РФ рассказали о неуязвимости атомного беспилотника «Посейдон». Новейший подводный аппарат обладает впечатляющими ходовыми характеристиками.