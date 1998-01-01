Технологию принуждения к посадке украинских дронов разработали в Крыму

Специалисты подразделений Противовоздушной обороны и Радиоэлектронной борьбы республики Крым разработали методику принуждения к посадке украинских дронов, массово направляющихся со стороны Незалежной, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Летательные аппараты, кустарно изготовленные из иностранных комплектующих, по своим параметрам напоминают российские аналоги «Орлан-10».

— Беспилотники, которые вторгаются в воздушное пространство Крыма со стороны Украины, как правило, кустарного производства из иностранных деталей. В последние несколько месяцев с украинской стороны идут целые волны дронов. Большинство из них удается принудить к посадке или приводнить, некоторые приходится сбивать, в том числе и из снайперского оружия , — сообщил источник агентству.

Военные специалисты выработали тактику взаимодействия сил ПВО и РЭБ, при помощи которой происходит сопровождение, постановка помех и расшифровка программы дронов.

Между тем, как сообщает телеканал РЕН, президент Украины Петр Порошенко призвал всех желающих принять участие в новой провокации в Крыму, которая готовится и с моря.

— Мы 100% будем требовать обеспечения свободного использования Керченского пролива в соответствии с двусторонними соглашениями и конвенцией ООН о свободе мореплавания. Я не буду говорить, когда будет проход кораблей, но пойдут только добровольцы. Не исключаю, что там будут и журналисты, и эксперты ОБСЕ, и очень просится первый вице-спикер Ирина Геращенко. Мы точно пойдем и будем отстаивать свободу мореплавания , — заявил Порошенко.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Минобороны РФ рассказали о неуязвимости атомного беспилотника «Посейдон». Новейший подводный аппарат обладает впечатляющими ходовыми характеристиками.