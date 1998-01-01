Жители Петербурга жалуются на резкий запах газа

Жители сразу нескольких районов Петербурга бьют тревогу из-за сильного запаха газа на улице. Жалобы в аварийные службы поступают из Красносельского, Приморского, Выборгского и Василеостровского районов, сообщает ФАН.

— Аварийная бригада отправлена на взятие пробы воздуха на загазованность в Красносельском районе. Источник устанавливается , — сообщил собеседник агентства.

Газораспределительная организация Северной столицы «ПетербургГаз» также отмечает, что сотрудники компании проводят проверку на предмет утечки газа с добавлением одоранта, поэтому на улицах и ощущается неприятный запах.

В социальных сетях петербуржцы сообщили об эвакуации учащихся школ № 399 и 383, 2-го медицинского и экономического колледжей. Людям приходится дышать через влажные тряпки.

Ранее Пятый канал сообщал, как не допустить взрыва бытового газа в своем доме.