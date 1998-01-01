Жители Петербурга жалуются на резкий запах газа

, 15:40 296

В некоторых районах Северной столицы людям приходится дышать через влажные тряпки.

Фото: www.globallookpress.com

Жители сразу нескольких районов Петербурга бьют тревогу из-за сильного запаха газа на улице. Жалобы в аварийные службы поступают из Красносельского, Приморского, Выборгского и Василеостровского районов, сообщает ФАН.

— Аварийная бригада отправлена на взятие пробы воздуха на загазованность в Красносельском районе. Источник устанавливается, — сообщил собеседник агентства.

Газораспределительная организация Северной столицы «ПетербургГаз» также отмечает, что сотрудники компании проводят проверку на предмет утечки газа с добавлением одоранта, поэтому на улицах и ощущается неприятный запах.

В социальных сетях петербуржцы сообщили об эвакуации учащихся школ № 399 и 383, 2-го медицинского и экономического колледжей. Людям приходится дышать через влажные тряпки.

Ранее Пятый канал сообщал, как не допустить взрыва бытового газа в своем доме.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

16:47
Матвиенко: В каждом регионе должен быть государственный театр, включая детский
16:41
«Мне бывает страшно с людьми» — дрессировщик акул о влиянии работы на жизнь
16:39
В крови Децла следов наркотиков не обнаружено
16:19
Тайны британского двора: почему поссорились Меган Маркл и Кейт Миддлтон
16:11
Задержание замглавы департамента полетов прокомментировали в «Аэрофлоте»
15:59
Технологию принуждения к посадке украинских дронов разработали в Крыму
15:52
Над Екатеринбургом взошли сразу три солнца — фото
15:42
Смещение магнитного полюса Земли грозит планетарной катастрофой
15:40
Жители Петербурга жалуются на резкий запах газа
15:34
Потемкинские больницы — на Сахалине вскрылись миллиардные растраты в медицине
15:26
Звезда «Дома-2» хочет засудить хирурга, изуродовавшего ей нос
15:13
Порошенко заявил, что украинские корабли пройдут через Керченский пролив
14:59
«Северсталь» и Tenaris договорились о строительстве завода в Сургуте
14:33
Платная подписка: с пациентов ростовской больницы собирали деньги за просмотр ТВ
14:22
«Меня будут слушать и через 20 лет»: Последнее интервью Децла — видео
14:08
Видео: Самолет упал в озеро в Австрии во время авиашоу
13:52
Россия ответит на выход США из ДРСМД — Шойгу
13:26
«Нам это не грозит» — Назарбаев опроверг слухи о подготовке досрочных выборов
13:22
Страшные кадры: Женщину убило глыбой льда в Подмосковье
13:04
Видео: фельдшер обходит больных в двух поселках пешком

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал раскрывает главные «Загадки подсознания»

10 февраля в 13:05 вас неумолимо потянет включить телевизор. Сделайте это. Сядьте поудобнее, расслабьтесь… Ваши ноги и руки отдыхают… Все ваше внимание сосредоточено на Пятом канале. Вас ничто не может отвлечь от просмотра нового проекта канала «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Федеральный канал научит нас быть богатыми, счастливыми и здоровыми

Пятый канал запускает новый проект «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама