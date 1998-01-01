Анастасию Ивлееву не пустили на Украину и запретили въезд на три года

Украинские пограничники во вторник, 5февраля, не пустили в страну российскую телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву. Девушка прилетела в аэропорт Киева рейсом из Минска.

— В ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что путешественница находилась в АР Крым в 2017 году. С ее объяснений — на полуостров она ездила отдыхать и попала с территории РФ авиационным транспортом. Из-за нарушения законов Украины гражданке РФ проставлен запрет въезда в Украину сроком на три года и отказано в пересечении границы, — говорится в официальном сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.

Отмечается также, что за последние несколько лет украинскими правоохранителями принято решение о запрете въезда в страну в отношении 140 иностранных граждан из числа деятелей культуры и искусства.

Как ранее сообщал Пятый канал, в конце декабря киевские власти продлили на неопределенный срок введенный после инцидента в Керченском проливе запрет на въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.