Известный российский певец Владимир Пресняков сейчас находится в Омске на гастролях — об этом он сообщил в своем Instagram. Музыкант опубликовал в сети видео, на котором рассказал о своем далеком путешествии. Об этом сообщает Утро.ру.

— Минус 35 <…>Такой бодрячок, просто супер! Ребята, это лом, оказывается. Все насыщаются клетки, — поделился артист.

Преснякову сибирские холода не страшны. Напротив, он признался своим поклонникам, что в такую погоду прекрасно себя чувствует и даже был бы не против облиться ледяной водой.

А вот его супруга Наталья Подольская не ощущает февральских морозов. В это время она отдыхает в Испании и размышляет, чем бы заняться. Своими мыслями она поделилась с подписчиками в Instagram.

— Думаем, чем заняться, — подписала публикацию звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Думаем, чем заняться… Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) 4 Фев 2019 в 10:42 PST

Подписчики стали предлагать певице сотни вариантов, как скрасить свой досуг.

— Погулять с собачкой.

— Книгу интересную почитать.

— Наслаждайтесь каждой минутой, ибо мы не знаем, что ждет нас завтра.

— Отдыхайте, набирайтесь сил, — советовали юзеры.

Однако другие принялись отправлять звезду трудиться.

— На работу, на работу!

Ранее Пятый канал сообщал, что жена Владимира Преснякова довела мужа до слез.