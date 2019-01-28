Федор Смолов хотел быть рядом с Кокориным и Мамаевым во время драки

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Нападающий московского «Локомотива» прокомментировал резонансный инцидент с футболистами.

Фото: ВКонтакте @Федор Смолов

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 193

Федор Смолов стал первым героем нового шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!».

В интервью футболист заявил, что если бы был рядом с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым в роковое октябрьское утро, то резонансные драки бы не случились. Он добавил, что его коллеги должны понести наказание за свои поступки, однако столь длительное содержание под стражей считает слишком суровым.

 
 
 
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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

— Я верю, что если бы я находился в этот момент с ними, этого бы не произошло, — заявил Федор.

После провала на домашнем чемпионате мира по футболу Смолов впервые отважился на большое интервью. К слову, после турнира нападающий сам оказался в центре скандала из-за ДТП в Краснодаре. После аварии его лишили водительского удостоверения.

Павел Мамаев и Александр Кокорин с октября 2018 года находятся под арестом в СИЗО после резонансных драк в Москве. Срок содержания под стражей заканчивается 8 февраля.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 193
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