Федор Смолов хотел быть рядом с Кокориным и Мамаевым во время драки

Федор Смолов стал первым героем нового шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!».

В интервью футболист заявил, что если бы был рядом с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым в роковое октябрьское утро, то резонансные драки бы не случились. Он добавил, что его коллеги должны понести наказание за свои поступки, однако столь длительное содержание под стражей считает слишком суровым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 27 Янв 2019 в 11:59 PST

— Я верю, что если бы я находился в этот момент с ними, этого бы не произошло, — заявил Федор.

После провала на домашнем чемпионате мира по футболу Смолов впервые отважился на большое интервью. К слову, после турнира нападающий сам оказался в центре скандала из-за ДТП в Краснодаре. После аварии его лишили водительского удостоверения.

Павел Мамаев и Александр Кокорин с октября 2018 года находятся под арестом в СИЗО после резонансных драк в Москве. Срок содержания под стражей заканчивается 8 февраля.