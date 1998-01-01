Кто за штурвалом: Какие проблемы вскрыл скандал вокруг «Аэрофлота» на земле

Скандал вокруг главного пилота самой большой авиакомпании страны, «Аэрофлота» вызвал бурю споров о состоянии здоровья всех гражданских летчиков. По материалам уголовного дела Анатолий Якимчук дал взятку в 50 000 тысяч рублей, чтобы купить «добро» врачебной комиссии.

Замдиректора департамента производства полетов — главный пилот ПАО «Аэрофлот российские авиалинии» обвиняется в покушении на дачу взятки.

Легко ли сесть за штурвал пассажирского лайнера с вердиктом «не годен». Подробности этой шокирующей истории смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал публиковал комментарий адвоката Якимчука Сергея Чернякова, в котором он говорит, что замдиректора департамента производства полетов «Аэрофлота» Анатолий Якимчук никогда не задерживался сотрудниками ФСБ.