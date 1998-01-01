Замдиректора департамента производства полетов «Аэрофлота» Анатолий Якимчук никогда не задерживался сотрудниками ФСБ и продолжает работать в компании. Об этом заявил в интервью Пятому каналу адвокат Якимчука Сергей Черняков. По его словам, это была явка с повинной. Заявление его подзащитный написал еще в сентябре 2018 года, а на основании оперативных данных ФСБ 12 октября Следственный Комитет возбудил уголовное дело. Сама же история с медицинской комиссией имела место в апреле–мае 2018.

— Оперативного задержания его не осуществлялось. Исключительно явка с повинной, — подчеркнул адвокат.

По имеющейся информации, 50 тысяч рублей 65-летний летчик заплатил главе Центральной врачебно-летной экспертной комиссии Борису Потиевскому за допуск к полетам.

Сам Потиевский, сославшись на профессиональную этику, отказался комментировать ситуацию без разрешения главврача.

Ранее Пятый канал сообщал, что Анатолий Якимчук обвиняется в даче взятки должностному лицу.