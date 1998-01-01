С космодрома Куру успешно стартовала ракета-носитель Ariane-5 — видео

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Ракета доставит на околоземную орбиту два спутника.

Фото, видео: www.globallookpress.com, RT

Во французской Гвиане прошел успешный запуск ракеты-носителя Ariane-5 с двумя спутниками на борту. Старт произошел с космодрома Куру в среду, 6 февраля.

Запуск ракеты состоялся в 18:01 по местному и в 00:01 по московскому. Прямую трансляцию процесса вела компания Arianespace, выступавшая оператором космодрома.

Известно, что спутники, которые находятся на борту Ariane-5 — это произведенный в Саудовской Аравии Saudi Geostationary Satellite 1/Hellas Sat 4 и GSAT-31 из Индии. У каждого из них своя значимая задача. Первый послужит для обеспечения более мощной телекоммуникации в Европе, Южной Африке и на Ближнем Востоке. Второй станет еще одной ступенью Индии в развитии своей космической инфраструктуры.

Сама ракета-носитель была создана в Европе для доставки грузов на низкую околоземную орбиту. Разработчики создавали Ariane-5 больше десяти лет.

Ранее Пятый канал публиковал кадры с первых испытаний двигателя для марсолета, который разрабатывает компания Илона Маска.

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