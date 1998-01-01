«Северсталь» построит в Сургуте завод по производству труб для нефтяной отрасли

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ПАО «Северсталь» и мировой производитель труб Tenaris намерены построить в Сургуте совместное предприятие по производству стальных труб.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Умные трубы для нефтегазовой отрасли вместе с итальянскими партнерами будет производить Северсталь. Договор о сотрудничестве подписан в Москве, 5 февраля. Через два года с конвейера сойдет продукция, аналогов которой в России пока нет.

— Эта ниша высокотехнологичная и очень сложная, ответственная, и здесь мы считаем для себя правильным обеспечить наилучший сервис и уникальный клиентский опыт для наших клиентов за счет партнерства с ведущими мировыми производителями в этой области, — сказал Алексей Мордашов, председатель совета директоров ПАО «Северсталь».

Совместное производство разместят в Сургуте.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Центробанк РФ запустил робота, ищущего в интернете финансовые пирамиды.

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