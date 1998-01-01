Вооруженные силы США не смогут перехватить новую российскую ракету «Авангард», испытания которой Минобороны РФ успешно провело 26 декабря. Об этом пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на американский журнал The National Interest.

По мнению главы Стратегического командования Джона Хайтена, сейчас страна «не обладает защитой, способной предотвратить применение этого оружия». Он отметил, что гиперзвуковой комплекс будет крайне трудно отследить из-за его скорости, высокой маневренности и непредсказуемости. То есть, на данный момент «Авангард» превосходит все ракеты США.

Ранее Пятый канал сообщал, что новая российская ракета может развивать скорость до 33 тысяч километров в час, что делает ее недосягаемой для любых видов существующих систем ПРО. Так, только в ходе учебного пуска с полигона в Оренбургской области крылатый блок менее чем за 40 минут достиг цели на Камчатке.