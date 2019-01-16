Американский адмирал назвал Россию одним из главных морских соперников США

Вице-адмирал Рич Браун, командующий надводными силами (одна из трех основных составляющих Военно-морских сил США — Прим.ред.), уверен, доселе неоспоримое, по мнению американских военных, господство Соединенных Штатов на море, завершилось.
По словам Брауна, США
Вице-адмирал назвал основных конкурентов американских ВМС на просторах Мирового океана — это Россия и Китай.
Браун заявил, что Россия
А Китай, беспокоит Штаты тем, что его Военно-морские силы
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что американские военные назвали новейший российский корвет «Громкий» «смертоносным кораблем будущего».