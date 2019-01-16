Американский адмирал назвал Россию одним из главных морских соперников США

Вице-адмирал Рич Браун, командующий надводными силами (одна из трех основных составляющих Военно-морских сил США — Прим.ред.), уверен, доселе неоспоримое, по мнению американских военных, господство Соединенных Штатов на море, завершилось.

По словам Брауна, США «вступили в эру соперничества великих держав которая может стать еще более суровым испытанием, чем холодная война». Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет о выступлении американского адмирала на симпозиуме ассоциации надводных сил США.

Вице-адмирал назвал основных конкурентов американских ВМС на просторах Мирового океана — это Россия и Китай.

Браун заявил, что Россия «бросает США вызов в Восточном Средиземноморье» и «направляет свои атомные подводные лодки в Северную Атлантику».

А Китай, беспокоит Штаты тем, что его Военно-морские силы сопровождают «каждый американский корабль» в районе островов в Южно-Китайском море.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что американские военные назвали новейший российский корвет «Громкий» «смертоносным кораблем будущего».