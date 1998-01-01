Видео: Для спрямления русла на реке Бурея взорвали 18 тонн тротила

Для спрямления русла реки Бурея саперы Министерства обороны подорвали 18 тонн тротила на месте схода оползня в Хабаровском крае.

Сейчас задача военных — расширить русло. В работах используется специальная буровая установка, которую доставили на место оползня вертолетом.

С помощью нее удается заложить взрывчатку на большую глубину.

Всего в операции участвуют более тысячи человек личного состава, около 50-ти единиц техники — в том числе шесть вертолетов, беспилотник «Орлан-10».

Ранее Пятый канал публиковал видео, как на реке Бурея готовятся к подводным взрывным работам.