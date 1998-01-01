Видео: Трансформатор взорвался в метро в пригороде Вашингтона

В Вашингтоне рядом со станцией метро прогремел мощный взрыв.

Ударной волной выбило лампы в фойе подземки. Пассажиры в панике покидали вагоны. Сейчас вход в метро оцеплен. Полиция выставила патрули на соседних улицах.

Квартал перекрыт. О погибших и пострадавших не сообщается. Причины ЧП устанавливаются.

По некоторым данным, взорвался расположенный под землей трансформатор. На работу метро это не повлияло. Поезда ходят по расписанию.

Ранее Пятый канал рассказывал, что два корабля ВМС США столкнулись у побережья страны.