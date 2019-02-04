«Термоядерная бомба»: Кети Топурия похвасталась идеальной фигурой в купальнике

Известная российская певица Кети Топурия порадовала поклонников очередным откровенным снимком. Девушка опубликовала в Instagram фото в купальнике, которое вызвало бурю обсуждений в сети. Об этом сообщает Дни.ру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram мне так хорошо🙈 photo by @multikov📷 Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 4 Фев 2019 в 12:06 PST

Фанаты даже не обратили внимания, что за спиной у знаменитости открывается великолепный вид на голубую гладь океана. Они осыпали звезду комплиментами, отметив, что о такой безупречной фигуре можно только мечтать.

— Термоядерная бомба!

— И красива, и стройна. Как лань!

— Очень красивая, была красавица, смотрю: еще красивее стала. Любим тебя!

— Богиня! — писали фоловеры.

Однако некоторые заметили, что их любимица сильно похудела.

Ранее Пятый канал рассказал, что бывшие Гуфа Кети Топурия и Айза «взорвали» Instagram общим фото. Они вместе отдыхали на Бали.