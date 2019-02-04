«Термоядерная бомба»: Кети Топурия похвасталась идеальной фигурой в купальнике

Известная российская певица Кети Топурия порадовала поклонников очередным откровенным снимком. Девушка опубликовала в Instagram фото в купальнике, которое вызвало бурю обсуждений в сети. Об этом сообщает Дни.ру.
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Фанаты даже не обратили внимания, что за спиной у знаменитости открывается великолепный вид на голубую гладь океана. Они осыпали звезду комплиментами, отметив, что о такой безупречной фигуре можно только мечтать.
— Термоядерная бомба!
— И красива, и стройна. Как лань!
— Очень красивая, была красавица, смотрю: еще красивее стала. Любим тебя!
— Богиня! — писали фоловеры.
Однако некоторые заметили, что их любимица сильно похудела.
Ранее Пятый канал рассказал, что бывшие Гуфа Кети Топурия и Айза «взорвали» Instagram общим фото. Они вместе отдыхали на Бали.