«Термоядерная бомба»: Кети Топурия похвасталась идеальной фигурой в купальнике

, 9:55 Фото 916

Бывшая возлюбленная Гуфа порадовала поклонников новым фото в Instagram.

Фото: instagram @keti_one_official

Известная российская певица Кети Топурия порадовала поклонников очередным откровенным снимком. Девушка опубликовала в Instagram фото в купальнике, которое вызвало бурю обсуждений в сети. Об этом сообщает Дни.ру.

 
 
 
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мне так хорошо🙈 photo by @multikov📷

Публикация от  Keti Topuria (@keti_one_official)

Фанаты даже не обратили внимания, что за спиной у знаменитости открывается великолепный вид на голубую гладь океана. Они осыпали звезду комплиментами, отметив, что о такой безупречной фигуре можно только мечтать.

— Термоядерная бомба!

— И красива, и стройна. Как лань!

— Очень красивая, была красавица, смотрю: еще красивее стала. Любим тебя!

— Богиня! — писали фоловеры.

Однако некоторые заметили, что их любимица сильно похудела.

Ранее Пятый канал рассказал, что бывшие Гуфа Кети Топурия и Айза «взорвали» Instagram общим фото. Они вместе отдыхали на Бали.

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