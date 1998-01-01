Бизнес в погонах: Сотрудников ГИБДД подозревают в торговле водительскими правами

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По версии следствия, инспекторы ГИБДД в подмосковной Балашихе сами сдавали экзамены за «водителей».

Фото, видео: Пятый канал, ГУМВД по Московской области, Известия/ Алексей Майшев

Сотрудники ГУСБ МВД России задержали троих инспекторов ГИБДД подмосковной Балашихи по подозрению в массовой продаже водительских удостоверений гражданам, среди которых были и мигранты. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Московской области.

По предварительным данным, инспекторы сами сдавали экзамены за своих «клиентов», заранее отвечая на вопросы компьютерной программы. «Водителям» же оставалось только проставить необходимые отметки в документах.

Всего следователям удалось установить 167 автомобилистов, водительские права которых были получены незаконным способом, отметила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

На кадрах, предоставленных ведомством, видно, как люди заходят в кабинет к полицейским только для того, чтобы получить «галочку» в официальном документе.

— Назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудники, в случае установления их вины, будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с законодательством, — уточнила официальный представитель ГУМВД по Московской области Петрова.

Сейчас подозреваемые сотрудники ГИБДД находятся под домашним арестом.

Ранее Пятый канал сообщал, что российские автошколы, выпускающие плохо подготовленных водителей, собираются штрафовать.

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