Автошколы, выпускающие неподготовленных водителей, предлагают наказывать рублем

, 19:20 Репортаж 38

Автошколы поплатятся за плохих учеников. Учебные заведения предложили штрафовать за лихое вождение учеников.

Фото, видео: Пятый канал

Объявленный Госавтоинспекцией мораторий на новые правила не продержался и месяца. Очередная инициатива поставила в тупик руководителей автошкол. Учебные заведения предложили штрафовать за лихое вождение учеников. Инструкторы уже предупреждают: ждите подорожания обучения. Но главное — помогут ли эти меры улучшить обстановку на дорогах?

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Екатерина Смирнова мечтала стать водителем-экстремалом и с успехом окончила автошколу. Но за руль до сих пор боится сесть. Каждый раз лихорадочно вспоминает, что же нужно делать на большой дороге, чтобы никуда не врезаться и никого не сбить. А ведь экзамены сдала успешно.

На выпускных тестах в автошколах теперь нервничать всем — и потенциальным водителям, и наставникам. Ведь ответственность будут делить пополам. В случае ДТП накажут не только его непосредственного участника, который был за рулем, но и того, кто выпустил на дорогу неподготовленного водителя.

Автошколам в таком случае придется формировать штрафной фонд — копилку на случай аварий с участием своих выпускников. А значит, стоимость, обучения возрастет. Впрочем, учебные заведения намерены приложить все усилия, чтобы инициатива не прошла. Все таки плохому, говорят, не они учат. А сами водители, где-то лихости набираются.

— Никто не старается научить ученика нарушать правила дорожного движения, носиться, нарушать режим. Зависит от каждого человека. Автошкола не причем, — говорит директор автошколы Андрей Ткачев.

А если уж автошколы решили штрафовать, то инспекторов, говорят, тоже надо привлекать к ответственности — это же они в итоге решают, кто достоин получить водительское удостоверение. Пускай лучше здоровую конкуренцию среди автошкол создают, а не в страхе держат — советуют в сообществе профессиональных водителей. Например, публикуют особые рейтинги учебных заведений.

— Информация об их выпускниках доступна ГИБДД, есть информация о ДТП. Загружая в нехитрую программу можно увидеть — выпускники каких школ чаще попадают в ДТП. Школы будут биться, чтобы оказаться в конце списка, — говорит эксперт Денис Шубин.

Еще одна альтернатива — временные права. То есть поначалу выпускник на дороге будет, словно на испытательном сроке.

— За период в год, а лучше два, человек сам под страхом, что не получит права — нарушать не будет — это войдет в привычку. Это практика общемировая. Не стоит изобретать велосипед.

Но идею автоинспекции тут же дополнили инициативой лицензировать автошколы — в зависимости от качества преподавания. Чем реже выпускники попадают в аварии, тем дешевле будет лицензия. А ведь обещали же в ГИБДД повременить с креативом. А то новые правила так часто придумывают, что даже опытным водителям не подстроиться. Автоинспекция объявила о моратории на собственные инициативы. И тут же его нарушила.

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