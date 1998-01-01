Ксения родилась в 18 веке в верующей семье. Она вышла замуж за придворного, который оставил ее вдовой в 26 лет. Девушка была потрясена тем, что ее супруг скончался без должного христианского приготовления и не успел принести покаяние. Она решила, что сама вымолит прощение за грехи мужа. Ксения раздала все свое наследство знакомым, облачилась в одежды мужа, отзывалась только на его имя и говорила, что он жив, а она сама умерла.

Святая целыми днями скиталась по улицам Петербурга, не принимая милостыню и редко соглашаясь на ночлег. По ночам она чаще всего молилась в поле. Пока никто не видел, блаженная Ксения носила кирпичи для строящегося храма на Смоленском кладбище.

Похоронили святую на Смоленском кладбище. Там соорудили каменную часовню, которая до сих пор является одной из главных святынь Петербурга.

Какими чудесами известна блаженная Ксения?

Ксения Петербургская обладала божественным даром: она могла предсказывать будущее. Она предрекла смерть императрице Елизавете Петровне и императору Юоанну Антоновичу. Также святая уберегла девушку от брака с беглым каторжником, выдававшим себя за убитого им полковника. Она помогала избавиться от болезней и привносила в дом мир и согласие.

Что делать в День памяти Святой?

Каждый год 6 февраля любой человек может прийти на могилу Ксении Петербургской и попросить у нее помощи. В этот день паломники со всего мира съезжаются в Северную столицу, чтобы заглянуть в часовню на Смоленском кладбище.

Покровительница семейного очага всегда отвечает на просьбы о замужестве, освобождении от бездетности и даровании лада в семье. Она помогает вылечиться от тяжелых недугов, защитить от зависти и обмана.

В этот день нужно обязательно совершить добрый поступок: навестить больных, помочь нуждающимся, дать совет.

6 февраля нельзя злиться, ругаться и обижать других. Это может повлечь за собой крупные неприятности.

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