Путин подарил девочке из Приморья щенка золотистого ретривера

, 17:47 Эфирная новость 59

Президент исполнил заветную мечту шестилетней Вероники, больной аутизмом.

Фото, видео: Пятый канал

Президент России Владимир Путин исполнил желание шестилетней девочки Вероники из Приморья, больной аутизмом. Она получила щенка золотистого ретривера. Недавно мама девочки написала письмо главе государства, рассказав, что дочь мечтает о собаке. И вот 6 февраля ребенок уже играет с новым питомцем.

Отмечается, что Веронике из-за болезни трудно общаться со сверстниками. Но со своим щенком она сразу нашла общий язык.

— Новый друг делает ее счастливее, — утверждают родственники.

Ранее Пятый канал сообщал, что в начале января Путин пообещал исполнить желание девочки из Сочи — прокатить на президентской яхте. А в конце 2018 года встретился с мальчиком из Ставропольского края, который мечтал пожать руку президенту.

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