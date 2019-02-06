Счастливый Влад Топалов похвастался отцовством в Instagram

Влад Топалов выложил в Instagram забавное фото — на нем певец держит на плече своего двухмесячного сына, а в подписи указано, что его совсем не тяготит жизнь в качестве отца.
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— Вот так мы выглядим в четыре утра, и в пять, и в шесть, а если серьезно, то это — кайф, — написал Топалов под фотографией.
Подписчики Топалова растаяли от умиления.
— Вам к лицу быть папой. И Регина прекрасная мамочка. Радости жизни, детки очень быстро растут не успеваешь насладиться, пока они крохи.
— Рожайте еще, у таких родителей должно быть много детей.
— Как это мило, хороший отец. А то некоторые папы притворяются спящими и хрен поднимешь.
Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями 5 декабря 2018 года — у них родился сын, имя которого пока держится в секрете. Ранее Пятый канал сообщал, что Топалов объявит имя ребенка после крещения.