Счастливый Влад Топалов похвастался отцовством в Instagram

Влад Топалов выложил в Instagram забавное фото — на нем певец держит на плече своего двухмесячного сына, а в подписи указано, что его совсем не тяготит жизнь в качестве отца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 6 Фев 2019 в 12:26 PST

— Вот так мы выглядим в четыре утра, и в пять, и в шесть, а если серьезно, то это — кайф, — написал Топалов под фотографией.

Подписчики Топалова растаяли от умиления.

— Вам к лицу быть папой. И Регина прекрасная мамочка. Радости жизни, детки очень быстро растут не успеваешь насладиться, пока они крохи.

— Рожайте еще, у таких родителей должно быть много детей.

— Как это мило, хороший отец. А то некоторые папы притворяются спящими и хрен поднимешь.

Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями 5 декабря 2018 года — у них родился сын, имя которого пока держится в секрете. Ранее Пятый канал сообщал, что Топалов объявит имя ребенка после крещения.