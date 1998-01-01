Влад Топалов рассказал, когда объявит имя сына

Влад Топалов пообещал, что поклонники обязательно скоро узнают имя ребенка, которого родила ему 5 декабря 2018 года известная телеведущая Регина Тодоренко.

— Если позволите, вот покрестим малого, и потом уже будем как-то и показывать его людям, и имя назовем. Пока у нас как-то свой мир такой, тесный и интимный, и мы его не хотим нарушать, — заявил певец в интервью Пятому каналу.

Ранее поклонники были очень возмущены скрытностью пары — оба публиковали в соцсетях абсолютно отвлеченные посты в то время как СМИ сообщали о рождении их сына.

О супруге, с которой они сыграли свадьбу в конце октября 2018 года, тоже тайно, Влад говорит с огромной теплотой: «Она — солнце». По его словам, и в жизни она именно такая, какой зрители видят ее по телевизору — всегда веселая, разбитная, смеющаяся.

— Она стала чуть серьезнее, осознаннее — если можно так сказать — с рождением малого. А так, она действительно человек-солнце, человек-радость и счастье. У меня сложный характер, я не всегда бываю весельчак, но она как-то это выдерживает и вокруг нее мир как-то расцветает. И я в том числе. Она очень теплый, очень светлый человек, — сказал Топалов.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Регина Тодоренко вернулась к работе через две недели после родов.