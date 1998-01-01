Момент обрушения многоэтажного здания в Стамбуле попал на видео

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По предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек.

Фото: Twitter @yirmidorttv, @dokuz8haber

В одном из районов Стамбула в среду, 6 февраля, неожиданно обрушилось шестиэтажное здание. Момент, когда здание начинает сыпаться, как карточный домик, попал на камеру наружного наблюдения. На кадрах видно как, уворачиваясь от обломков, от здания разбигаются люди. Место происшествия тут же заволокло пылью, которую подняли падающие обломки здания.

По предварительным данным, под завалами рухнувшего здания может находиться около 20 человек. В настоящее время, спасатели обнаружили трех человек, национальные СМИ говорят об одном погибшем.

По информации телеканал Эн-ти-ви, городские власти исключили вероятность теракта. Правоохранители склоняются к тому, что здание, возведенное менее тридцати лет назад, рухнуло из-за того, что постройка была полулегальной — из шести этажей жилого дома, разрешенными для строительства были только три.

Ранее Пятый канал сообщал, что жители дома на Никитском бульваре в Москве, где в результате пожара в ночь на 4 февраля частично обрушились перекрытия, рассказали о варварских перепланировках в квартирах.

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