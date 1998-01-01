Жители «дома знаменитостей» рассказали о варварских перепланировках квартир

Жители «дома знаменитостей» на Никитском бульваре, 12 в Москве, где в минувшую ночь произошел трагический пожар, часто ссорятся и судятся друг с другом. Об этом в беседе с корреспондентом Пятого канала рассказала одна из жительниц исторического дома.

По словам женщины, новые жильцы чаще всего хотят полностью «перекроить» планировку своего жилья, не понимая, что дом для этого не годится.

— Кто-то купил квартиру и уже вынес железные шпалы. То есть, они за счет воздуха будут увеличивать пространство своего жилья. Это исторический дом, а председатель ТСЖ на это дает согласие, — возмущается она.

Жительница отметила, что иногда перепланировки бывают настолько масштабными, что хозяева квартир меняют расположение комнат.

— Это «Дом-Титаник». Он простоял Первую мировую войну, выстоял в 1941 году, но не выстоял от варварского отношения. Люди с огромными деньгами покупают квартиры, а потом готовы сделать из дома то, что у них в фантазии, — заявила женщина.

Также она отметила, что один из жильцов, брат Никаса Сафронова, «захватил» чердак и ТСЖ ему в этом не препятствовало.

Ранее Пятый канал сообщал, что спасатели и медики вечером 4 февраля все еще работали на месте пожара. По последним данным, трагедия унесла жизни восьми человек. По факту пожара возбуждено уголовное дело.