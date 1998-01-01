Министерство обороны РФ продолжает работы по ликвидации затора и спрямлению реки Бурея в Хабаровском крае, сообщили в ведомстве.

Военные инженеры на участке длиной 80 метров по правому берегу прораны (свободная часть русла реки, предназначенная для пропуска воды — прим. ред.) произвели подрыв 30 тонн тротила. 20 комплектов кумулятивных зарядов были подорваны для спрямления русла по левому берегу протоки. Масса каждого использованного заряда превышает 63 килограмма.

— Второй этап нашей работы заключается в том, чтобы нам существующую прорану углубить и увеличить по ширине до 20 метров, — сообщил начальник инженерных войск Восточного военного округа генерал-майор Андрей Виноградов.

В производстве работ на реке Бурея используются два бульдозера, фронтальный погрузчик, буровая установка и три автомобиля повышенной проходимости. Закладка взрывчатки осуществляется при помощи бульдозеров и экскаватора.

К выполнению поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи по восстановления нормального гидрологического режима водохранилища Министерством обороны привлечено около 500 человек личного состава, 43 единицы военной и специализированной техники. Задействовано шесть армейских вертолетов, беспилотник «Орлан-10» и снегоходы.

11 декабря 2018 года произошло обрушение скального массива в Бурейское водохранилище. При наступлении периода весеннего половодья повышение уровня воды может повлечь подтопление отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали.

Ранее Пятый канал сообщал, что саперы Министерства обороны подорвали 18 тонн тротила на месте схода оползня в Хабаровском крае для спрямления русла реки Бурея.