Проклятие Михайловского замка или какие еще легенды хранит резиденция Павла I

История Петербурга преподносит множество преданий и легенд, но, пожалуй, одной из наиболее загадочных является история о хозяине Михайловского замка — императоре России, магистре Мальтийского ордена Павле I.

Венценосной особе пришлось много лет ждать воцарения на престол, так как его мать — императрица Екатерина Великая всячески этому противилась. После ее смерти преград для Павла не осталось и в 46-летнем возрасте он встал во главе Российской Империи.

Павел I решил, что его семейство должно жить в новом замке. Он повелел возвести его на месте бывшего летнего дворца своей любимой бабки — Елизаветы Петровны не случайно, ведь он родился именно здесь.

На сооружение новой резиденции ушло всего лишь четыре года, и 8 ноября 1800 года замковая церковь была освящена. Императорская семья торжественно прошла через центр Петербурга от Зимнего дворца к Михайловскому замку, и поселилась в нем.

Однако Павлу довелось прожить не только в этом красивом здании, но и осталось вообще просуществовать лишь несколько месяцев.

Фасад здания украшает надпись: «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». Но Святая блаженная Ксения Петербургская предрекла, что жить Павлу столько, сколько букв в этой фразе, а их — 47.

Стоит напомнить, что Павел всю свою жизнь панически боялся дворцовых переворотов, ведь жертвой одного из них стал его отец Петр III. В попытке как-то усилить безопасность, император приказал окружить замок рвом.

Однако не помогло и это: в ночь на 12 марта 1801 года в его спальню ворвались 12 офицеров и потребовали отречься от престола. Император получил удар в висок золотой табакеркой, его душили шарфом, и от чего он скончался конкретно — остается неизвестным. Существует версия, что заговор был международный — с участием английского посла. Тем не менее, в заключении врача написано, что император умер от апокалипсического удара.

Так или иначе, больше в Михайловском замке российские императоры не жили. В то же время, трагическая участь постигла и потомков Павла I — Николая II и цесаревича Алексея.

Существует легенда, что если под покровом ночи вглядываться в окна Михайловского замка, то можно увидеть серую бесплотную фигуру — неуспокоившийся дух Павла I, который так долго мечтал взойти на трон Российской Империи, но так скоропостижно скончался из-за группы заговорщиков.

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