Милонов открестился от «секиры», которую якобы собрался «расчехлить» перед геями

Депутат Госдумы Виталий Милонов опроверг приписываемое ему заявление о борьбе с геями в городе на Неве с помощью «секиры традиционализма».

— Это, конечно, весело. Я исключительно поддерживаю, но не говорил, — заявил парламентарий.

Ранее высказывание Милонова о борьбе с ЛГБТ при помощи древнерусского оружия привело издание НСН. Якобы, так петербуржец прокомментировал результаты исследования, согласно которым Северная столица стала самым толерантным российским городом.

Ранее Пятый канал рассказывал о законопроекте Милонова, запрещающем оздоровительные услуги магов и чародеев.