Певица Zaz призналась в симпатии к творчеству Земфиры и Ильи Лагутенко

Французская певица Изабель Жеффруа, более известная под сценическим псевдонимом Zaz, дала старт своему мировому турне концертами в Санкт-Петербурге и Москве с полным аншлагом, сообщает ТАСС. Публике был представлен новый четвертый студийный альбом «Effet Miroir», который вышел в свет 16 ноября.

Zaz накануне концерта в Москве поделилась своими эмоциями о предстоящем туре.

— Сегодня уже нормально. Когда был первый концерт в Санкт-Петербурге (4 февраля — прим. ред.), я нервничала целый день, не находила себе места. Сейчас я уже успокоилась, но всегда начало турне — это самое сложное время. Очень много думаешь обо всем, об организации и очень волнуешься, конечно , — сказала Изабель.

Певица также призналась, что с удовольствием бы познакомилась с Земфирой и лидером группы «Мумий Троль» Ильей Лагутенко. Об этом она поведала журналистам перед московским концертом.

— Вчера мне рассказали о Земфире. Я считаю, что у нее особенная личность, мне было бы очень интересно с ней познакомиться. И группа «Мумий Тролль», я о ней тоже знала. Это поп-группа мне очень нравится, — призналась Zaz.

Zaz в своем творчестве старается объединить такие жанры как французский шансон, джаз, фолк и эстрадная песня. На концертах исполняет композиции из репертуара Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Мирей Матье и собственные творенья.

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