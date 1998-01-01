Певица Zaz призналась в симпатии к творчеству Земфиры и Ильи Лагутенко

Французская певица Изабель Жеффруа, более известная под сценическим псевдонимом Zaz, дала старт своему мировому турне концертами в Санкт-Петербурге и Москве с полным аншлагом, сообщает ТАСС. Публике был представлен новый четвертый студийный альбом «Effet Miroir», который вышел в свет 16 ноября.
Zaz накануне концерта в Москве поделилась своими эмоциями о предстоящем туре.
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Певица также призналась, что с удовольствием бы познакомилась с Земфирой и лидером группы «Мумий Троль» Ильей Лагутенко. Об этом она поведала журналистам перед московским концертом.
Zaz в своем творчестве старается объединить такие жанры как французский шансон, джаз, фолк и эстрадная песня. На концертах исполняет композиции из репертуара Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Мирей Матье и собственные творенья.
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