Взрыв газопровода произошел в среду, 6 февраля, на строительной площадке в окрестностях Сан-Франциско, сообщает Sanfrancisco.cbslocal.com.

Рабочие проводили раскопки посреди улицы и, предположительно, повредили газопровод. Пламя охватило несколько зданий. На месте работают пожарные расчеты. Подразделения огнеборцев стараются не допустить дальнейшего распространения огня. Близлежащие улицы для движения транспорта перекрыты. Жителей из окрестных домов массово эвакуируют.

По данным местных властей, информации о пострадавших не поступало.

Ранее Пятый канал сообщал, что трансформатор взорвался в метро в пригороде Вашингтона.